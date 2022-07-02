新加坡歌手蔡健雅在今年第33屆金曲獎成為8項入圍最大熱門，有可能會創下金曲獎和自己的得獎新紀錄，果然在「最佳演唱錄音專輯」獎項先馳得點，，以「最佳演唱錄音專輯獎」先敲響第一金；蔡健雅上台領獎時說：「想做出讓人聽了會覺得困住的靈魂，可以在疫情當中飛翔」；沒想到她準備走下台時竟然把獎盃留在台上，讓金曲獎總主持人羅時豐趕緊出聲提醒：「獎盃記得拿，很多人想要！」，讓全場嘉賓會心一笑。

蔡健雅本屆金曲獎靠著《DEPART》入圍年度專輯獎、最佳華語專輯獎、最佳華語女歌手獎、最佳專輯製作人獎、最佳作曲人獎、最佳演唱錄音專輯獎，以及《Bluebirds》入圍年度歌曲獎，與她有關的入圍獎項多達8座，可望刷新金曲獎和自己的得獎紀錄，成為本屆最大熱門受矚目入圍者。

蔡健雅感謝媽媽為了能和她一起走紅毯，特地從新加坡來台隔離8天。 （圖／取自LINE TV）

走星光紅毯的蔡健雅放下一頭長髮，穿著一套寶藍色斜肩禮服，展現出女神級風範，非常有氣質。雖然各方矚目，她卻不想先給自己太大壓力，笑言：「做音樂如果能做到自己喜歡的音樂，就是最大肯定，今晚如果發生任何事情都謝謝宇宙。」蔡健雅在紅毯上感謝媽媽，因為媽媽為了能和她一起走紅毯，特地從新加坡來台隔離8天：「太感動了，她很盡責隔離8天都沒有出門，就是為了陪我走紅毯」；至於是否能得獎？蔡健雅表示，不管發生什麼事情，都感謝宇宙，也願意獻給愛自己的所有人。

蔡健雅曾闡述會創作《DEPART》，是因為疫情困在家裡時接觸紀錄片，看見冰川融化等大自然議題，又聽了古典音樂，萌生為地球寫歌的想法：「或許地球需要我們，可能任務太大，但我可以為地球寫歌」。今晚先馳得點以「最佳演唱錄音專輯獎」敲響第一金。她說：「說實話光是能入圍就覺得非常不可思議，想說可不可以用一把吉他、一個麥克風在小房間，做出讓人聽了會覺得困住的靈魂，可以在疫情當中飛翔」。

蔡健雅開心講完感言後竟然直接走下台，差點忘了把重要的獎盃帶走。 （圖／台視提供）

沒想到蔡健雅開心講完感言後竟然直接走下台，把重要的獎盃留在了台上，主持人大牛羅時豐趕緊出聲提醒：「獎盃記得拿，很多人想要！」她大笑趕緊跑回去拿著，也引起全場嘉賓會心一笑，畢竟台上的獎盃有許多入圍者想要，人人有希望但個個沒把握。