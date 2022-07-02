統一獅2日在台南主場迎戰味全龍，比賽進行到8局上2出局時，球場照明設備突然發生故障，比賽暫停約10幾分鐘後在雙方教練同意下決定重啟賽事，沒想到此時雨勢突然加大，比賽又因此暫停下來，獅隊暫時以2比1領先。

面對龍隊先發投手郭郁政，獅隊在2局下由胡金龍安打帶起攻勢，今天上一軍的林焌翰二壘安打助隊先馳得點，獅隊單局靠著3支安打及內野滾地球攻下2分，取得2比0領先。龍隊則在3局上靠著李凱威、吉力吉撈・鞏冠安打追回1分。

獅隊先發投手布雷克休息10天後再度先發，他用97球投6局，投出2次三振、3保送、1觸身球，被敲5支安打失1分，退場時是勝投候選人。

但比賽進行到8局上2出局一、三壘有人時，輪到劉基鴻打擊、球數2好球，在晚間7點46分時因台南球場現場照明設備故障暫停，經過十幾分鐘的暫停後決定繼續比賽，但才剛掀開帆布、獅隊球員回到場上準備守備後，現場雨勢又加大，比賽又暫停下來。