總統蔡英文今（2）日在臉書上指出，今年是乙未保台戰役127周年，因此她和桃園市長鄭文燦、客家委員會主委楊長鎮去了「1895乙未保台紀念公園」感謝在戰役中守護家園、犧牲生命的各族群先烈，並喊話要「團結守護台灣」，沒想到此篇文章一發出，立刻被大量網友灌爆砲轟「裝模作樣」，引發討論。

蔡英文在臉書上表示，乙未保台戰役是這塊土地上，規模最大的護台戰爭。在戰役中，除了義勇軍在前線作戰，也有鄉親援助軍糧，提供後勤支援。大家不分族群，自主行動、團結一致，只有一個目標，就是保衛自己心愛的家園。而現場的一萬四千朵紅玫瑰，正是象徵當年奮戰犧牲的英靈，蔡英文也強調「他們是歷史上第一批為保衛台灣，以及自主決定台灣命運而犧牲的人，他們是我們永遠緬懷的國殤」。

最後蔡英文也提及，這樣的「乙未精神」不僅象徵客家人，為了保家衛國、勇於反抗的「硬頸精神」；更是告訴民眾「守護國家安全是我們每個人的責任」，而蔡英文也說，「不論面對任何挑戰，我們都要一起努力，繼續團結守護台灣」，沒想到此篇文章一發出，立刻引起大量網友留言，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛砲轟「團結很重要！但是從誰上台後，開始分裂台灣？」、「史上最會分裂的總統，裝模作樣」、「這樣不代表你可以把石斑、電價問題甩鍋」、「臉書治國的小編總統」、「所作所為愧對台獨民主前輩，作一場秀就能騙到選票」、「要選舉了倒是很忙」。