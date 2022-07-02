普濟堂附近老街擠滿遊客。（蔡明亘攝）

大溪大禧今年推出文創商品「正氣包」。（蔡明亘攝）

桃園市長鄭文燦今點起馬炮。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

新竹市長林智堅（左）與桃園市長鄭文燦（右）今出席大溪大禧開幕活動。（蔡明亘攝）

桃園市大溪區普濟堂關聖帝君聖誕慶典「2022大溪大禧-敦正氣」活動今盛大開幕，老城區擠滿遊客，在地居民也熱烈參與。桃園市長鄭文燦出席「與神同巡」開幕式表示，百年宗教節慶導入文化設計後近年愈辦愈好，讓大家看見大溪舊城與台灣民俗文化的魅力。

2022大溪大禧以「敦正氣」為主題，靈感來自普濟堂前匾額，強調正心正念、強身健體與虔誠祝福，盼正氣讓台灣壯大、使桃園平安進步，人民也幸福。鄭文燦表示，大溪是眾神的故鄉，也是台灣文化的故鄉，普濟堂關聖帝君聖誕慶典有如大溪人的第2次過年，延續百年從未間斷。

今年大溪大禧開幕式由跨社頭藝陣組成遶境隊伍，還有小孩組成的小社頭聯盟參與，也邀請新竹都城隍爺帶領范謝將軍共襄盛舉，共同巡遊老城區。晚間更有「正氣Pa!」，由在地傳統藝陣及廟會新創表演接力出演，並由藝人王彩樺擔任壓軸演唱今年主題曲《紅紅ON ON》與《正氣舞》。

鄭文燦也提到，普濟堂關聖帝君聖誕慶典自從導入文化設計後，近年愈辦愈好，獲得大溪民眾和遊客支持，目前大溪大禧已成為文化部重點扶植國家級文化慶典，讓更多人看見大溪舊城與台灣民俗文化魅力。

新竹市長林智堅今也到場歡慶，一起大逛老城區，他表示見證了宗教文化新的展現，看到大溪老街的熱情與台灣文創生命力，最後也邀請大家7月來新竹參加竹塹中元城隍祭。

文化局說明，2022大溪大禧活動從今起一路持續到22日，其中21與22日的傳統遶境為活動最高潮，期間每逢周六日更有「正氣學堂」可學習遶境陣列、香案文化與體驗將軍拜廟步伐；另「正氣開市」文化市集則於今明2天與16、17日在大溪中正公園登場，結合美食、算命、撥筋、說書和祭典遊戲等，提供精選廟會體驗。