「金曲歌后」江惠儀以專輯《空》獲第33屆金曲獎年度專輯、最佳台語專輯以及女歌手獎3項提名，今(2日)晚在頒獎典禮上時隔3年再度被唸出她的名字，她以中性裝扮與男友擁抱後上台領獎，感謝世界上有音樂可以讓她感受這一切，也感謝所有音樂前輩記錄台灣的過去、現在和未來。此外，男友「三秒」日前曾被眾人拱說：「這次拿獎就當眾求婚」，而三秒當時也火速應允：「好啊！我覺得這張一定會得」，看來當晚很快將迎來雙喜臨門。

江惠儀本業是中華電信工程師，透露連2張專輯都是獨自出資，目前把唱歌當成興趣，變成工作的話壓力會倍增。本屆金曲獎她以專輯《空》獲年度專輯、最佳台語專輯以及女歌手獎3項提名，上(6)月22日她在餐敘與交往7年的製作人男友三秒（Samuel）合體，直呼最想把最佳台語專輯獎帶回家，甜稱男友就是幸運物，屆時會一起步上紅毯；兩人對婚事已有共識，眾人拱得獎就求婚，三秒火速應允：「好啊！我覺得這張一定會得」。

江惠儀再度拿下台語歌后，她感謝世界上有音樂可以讓她記錄感受這一切。（圖／台視提供）

江惠儀再度上台領取台語歌后獎項，她坦言在預算有限下還能拿獎，感謝所有工作人員，而中性打扮的她，也開心不用穿高跟鞋，能以很自在的打扮站在台上；她感性表示：「很高興世界上有音樂可以讓我記錄、感受這一切，希望台語可以傳承、進步，也希望台灣可以愈來愈好，更希望每個不一樣的音樂人都可以尊重珍惜這個精神，感謝所有音樂前輩，感謝你們紀錄台灣過去、現在、未來的模樣」，一番得獎感言贏得全場掌聲。

江惠儀(左下)奪台語歌后，打敗更被看好的黃妃、朱海君、張涵雅和賴慧如。（圖／取自LIVE TV）

其餘入圍台語歌后的有黃妃《無閂》、朱海君《正確的答案》、張涵雅《下半場》和賴慧如《愛毋是一種罪》。《三立新聞網》曾請來四位樂評分析預測，當時YouTuber「阿P聊音樂」、DJ「KEN LIN 林軒」、金曲仙姑「Eric」都投給張涵雅，金曲預測家「壹參」則看好朱海君作品，結果大爆冷門。