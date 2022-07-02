今年童玩節以「酷樂宜夏」為主題，以「時空探索」為活動主軸，吸引不少大小朋友造訪。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭國際童玩藝術節受到新冠肺炎影響，停辦2年，宜蘭縣長林姿妙為顧及防疫與經濟，在疫情趨緩的現況下，決定宣布復辦童玩節，今天（2日）晚上隨林姿妙與議長張建榮手持「時空魔法杖」，啟動3D立體時空開幕秀，童玩節正式開幕。

童玩節今年主題是「酷樂宜夏」為主題，「時空探索」為活動主軸，在童玩節「遊戲」、「演出」、「展覽」、「交流」4大主軸下，推動童玩節再升級，每天上午9時開園，並延長開園時間到晚上9時，活動為期44天。

晚間開幕典禮由今年童玩節親子探索劇場的擬真科技恐龍開場演出，緊接是科技電幻燈光秀登場揭開序幕，林姿妙啟動3D立體時空開幕秀《超時空‧虎燄戰警》，透過舞蹈和特技結合呈現一場防疫世紀大戰。

林姿妙致詞時指出，大家期待已久的童玩節，今年在兼顧文化、經濟與防疫下恢復舉辦，透過科技、探索、創新等元素打造童玩新夢土，帶領大小朋友時空探索，酷樂一夏。

文化局表示，在冬山河親水公園園區有水陸空3大表演舞台，跨國際的專業表演者搭配音樂、舞蹈，展現火舞秀、光雕投影秀、綢吊特技高空秀、電火光舞戰鬥秀，《超時空‧虎燄戰警》3D立體時空開幕秀3日晚上7時還有一場演出。