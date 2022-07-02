今天大聯盟場上道奇以5：1擊退教士，拉開雙方在國聯西區差距，道奇以48勝28敗暫時領先。此戰他們派出本季新王牌岡索林(Tony Gonsolin)先發投球，賽前他擁有9勝0敗自責分率1.58瘋狂戰績。而他穩穩投了7.2局僅失1分，加上打線送進5分，第10勝成功入袋，自責分率下修到1.54，暫居聯盟勝投、自責分率雙冠王。

Tony Gonsolin improves to a perfect 10-0 on the season and lowers his ERA to 1.54.



WOW!#Dodgers #AlwaysLA — Michael J. Duarte (@michaeljduarte) July 2, 2022

岡索林本季表現真的太強勢，至今還沒有吞下任何敗投，今天主投7.2局被敲4安打僅失1分，比賽第2局他遭教士外野手葛瑞斯罕(Trent Grisham)擊出陽春炮，但自此就沒有再失分，首局、3局都被擊出二壘安打，仍穩穩守住局面，全場還投出8次三振，並沒有任何保送出現，8局雖然先被敲安，但隨即用三振解決2人功成身退。

道奇打線也很賞臉，首局孟西(Max Muncy)就敲出陽春炮率先開胡，6局貝林傑(Cody Bellinger)送出右外野方向全壘打，7局下弗里曼(Freddie Freeman)再貢獻二壘安打追加分數，讓退場的岡索林更加心安。8局打線發威，泰勒(Chris Taylor)、崔斯湯普生(Trayce Thompson)、貝林傑、巴恩斯(Austin Barnes)合力打下2分，穩住勝局。

9局道奇派上金柏若(Craig Kimbrel)終結，他製造2顆飛球和1次三振守下比賽，取得本季第14次救援成功，自責分率3.81，近7場他的表現出色，共計6.2局僅失2分，有11次三振，拿下1勝1敗2救援，自責分率2.70。而岡索林也順利奪下10勝0敗的傲人戰績，與韋藍德(Justin Verlander)並列勝投王，自責分率則獨步聯盟。