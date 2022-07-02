男子拿店家提供的酒精往鼻孔噴，疑似不舒服一直揉鼻子，店員看到後拿起另外1瓶酒精瘋狂消毒。（翻攝自爆料公社）

疫情當下，許多店家會提供酒精瓶讓上門顧客免費使用，不過，有男子在某冰品店前，先拿著酒精噴雙手，看似正常行為，該男子換顧四周後，下秒，竟然拿起酒精噴鼻孔，這一幕也被店員看到，店員待男子拿著冰品離開後，趕緊用另外1罐酒精狂噴剛才男子使用過的酒精瓶；離譜行徑也被網友罵翻「不會被酒精嗆到嗎？好跨張」。

男子拿店家提供的酒精往鼻孔噴，疑似不舒服一直揉鼻子，店員看到後拿起另外1瓶酒精瘋狂消毒。（翻攝自爆料公社）

日前有部誇張影片被PO在「爆料公社」，影片中有名男子在某冰店前等候買的冰品，由於該冰店提供給顧客噴手用的酒精，突然該男子竟拉下口罩，並先拿起酒精噴雙手後，男子暗中觀察店員，環顧周遭顧客，下一秒，拿起酒精就往鼻子噴，疑似酒精太刺激鼻腔，狂揉鼻子，異於常人舉動，店員發現後瞪大眼睛，但店員保持冷靜把冰品拿給該男子，待男子離開後，店員趕緊拿起另外1瓶酒精狂噴該男子用過的酒精瓶。

影片一出，網友大罵紛紛留言表示，「真的沒品」、「太扯了」、「店員表情很真實」、「應該是血液中的酒精濃度不夠了」、「不會被酒精嗆到嗎？好跨張」、「阿伯你腦還能使嗎？」、「第一次看到鼻子原來也要消毒」、「那酒精噴頭趕緊換一個」、「下次換辣椒水給他」、「直接瓶子丟掉」。