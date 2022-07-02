俄國總統普丁(Vladimir Putin)本周出訪中亞國家塔吉克和土庫曼，並出席由亞塞拜然、哈薩克、伊朗和土庫曼等國家一同參與的第6屆裏海峰會（Caspian summit）。就有眼尖的媒體發現，普丁才剛抵達土庫曼就在遭受「羞辱」，獨自一人下飛機，往隨扈車方向走去，對比其他國領袖的待遇，顯得格外淒涼。

專門揭露俄國現況的推特帳號@NEXTA，近期公布一段普丁與其他裏海國家領導人搭乘專機降落至土庫曼阿什哈巴德機場(ASB)時，孤伶伶的走下飛機，對比其他領袖受到傳統歡迎禮，代表團在階梯口紛紛奉上麵包和鹽招待。普丁從頭到尾都是一個人，沒有任何接待人員上前協助。報導指出，形單影隻的畫面顯示普丁遭受冷落、排擠，網友表示「可能怕被下毒…。」

Putin was humiliated in #Turkmenistan



Participants of the #Caspian summit were met at the ramp with bread and salt. Only no one met Putin.



The little dictator of the big country sadly went to the car all alone. pic.twitter.com/c4h1BZteQM — NEXTA (@nexta_tv) July 1, 2022

另有外媒指出，一個跡象表明影片有重新編輯的可能，為了凸顯普丁不受歡迎的程度。毫無疑問的是，這位俄國領導人獨自走上車，周圍並沒有土庫曼代表團相伴。

此外，早前推特還流傳一張「G7峰會」vs.「裏海峰會」會議照片，掀起網友一片嘲諷聲。普丁向來熱衷用超大桌子討論正事，而裏海峰會再次見證了「更大的交易」，僅僅5位參與者，之間的距離起碼超過5公尺，氣氛透露出些許凝重、嚴肅，而G7峰會9位領導人擠在小圓桌則談笑風生。滑稽的對比圖也讓烏克蘭內政部副部長吉拉成柯（Anton Gerashchenko）跟著轉發貼文。