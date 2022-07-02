第33屆金曲獎今(2日)晚在高雄巨蛋盛大登場，典禮晚間7點開始，現場星光熠熠，主持人由「國民姑丈」羅時豐主持，炎亞綸和持修受邀頒發「最佳MV獎」、「最佳演唱組合獎」，不過兩人一冷一熱的互動逗笑網友。

炎亞綸和持修一起頒發「最佳MV獎」、「最佳演唱組合獎」，不過過程中幾乎都是炎亞綸在說話，省話王持修都以簡短幾個字回話，相當句點，讓炎亞綸都忍不住笑問「有什麼要補充的嗎？」他回答沒有，炎亞綸再問「會熱嗎？」他則表示：「現在還好」，讓網友都笑翻。

整段頒獎過程雖然「超尷尬」，但網友仍推爆，「尷尬的好可愛」、「持修太呆萌感了」、「持修真的尬到好好笑」、「炎沒在怕尷尬的吧」。而炎亞綸在頒發「最佳演唱組合獎」時，也自嘲「這個獎我來頒很適合，我是反指標」。

本屆金曲獎也是睽違17年移師高雄舉行，除了入圍者之外，頒獎嘉賓也是陣容堅強，包括小S、田馥甄、陳美鳳、陶晶瑩、頑童MJ116、蛋堡杜振熙、A-Lin等，林宥嘉、盧廣仲、徐佳瑩、韋禮安等更會帶來精彩表演。