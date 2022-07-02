第33屆金曲獎今（2）日在高雄巨蛋熱鬧登場，在新冠肺炎疫情稍微趨緩，現場星光熠熠；男歌手Yello黃宣首度主持星光大道，超流利口條和語速都被網友讚爆，不只在購物台工作經歷被挖出，學生時期更以全國最高分考到建國中學，但他選擇念師大附中，還只念1年就休學，超狂過去讓網友全嚇呆。

Yellow黃宣不只入圍金曲多項大獎，還是本屆金曲紅毯主持人之一，首度主持他完全不見緊張感，口條流利且完美掌控訪問時間，讓紅毯流暢度讓網友看了很爽；黃宣好表現也令網友好奇他過去經歷，意外發現他不只是音樂人，在他剛退伍後曾在購物台工作當了1年助理。

其實黃宣是阿美族和泰雅族的原住民混血兒，他出身音樂家庭，泰雅族的爸爸熱愛音樂，阿美族的媽媽是福音歌手還拿過「六燈獎」冠軍，而濡目染的他從小就學樂器；黃宣14歲就有被經紀公司看中簽約，但不了了之，國中還因為成績優異，再加上原住民身分，基測加分後成為「全國最高分」能進建國中學，但他之後去讀師大附中，還只念了1年就休學。

只有國中畢業學歷的黃宣，歌手生涯絲毫不受影響，他更早早就在音樂上展現他過人天賦，成為入圍金曲獎常客，今年更以專輯《Beanstalk》入圍金曲歌王、最佳演唱錄音專輯和最佳編曲三項大獎，是極具潛力的新銳歌手。

第33屆金曲獎沒有因為新冠肺炎疫情影響，起初確定於7月2日舉辦，今（2）日也如期頒獎，更睽違17年移師南台灣，在高雄巨蛋火熱登場；本屆主持人由「國民姑丈」羅時豐首度主持，還請到近期狂曬「國民姊夫」的小S擔任頒獎人，表演名單有一票實力派歌手韋禮安、林宥嘉、盧廣仲、艾怡良和徐佳瑩等，典禮表演陣容和出席嘉賓星光熠熠，各方音樂人齊聚展現台灣多元音樂型態。