大陸央視新聞2日報導，北約最新公布「戰略概念」文件首提中國，定為「系統性挑戰」。中國外交部歐洲司司長王魯彤回應：「我們從來沒挑動一起戰爭，也不搞代理人的戰爭，從來沒有侵占別國一寸領土，也從來不參加任何形式的軍備競賽。」「我們反對霸權主義，反對強權政治；我們不搞貿易戰和長臂管轄；這樣的中國怎麼就對北約構成系統性的挑戰？中國離北約十萬八千里，我們怎麼就影響到北約的安全？」

王魯彤就北約峰會有關涉華議題接受央視新聞總台《藍廳觀察》節目專訪。

王魯彤另針對七國集團提出6000億美元「全球基礎設施投資夥伴關係」項目，意在抗衡中國的「一帶一路」倡議指出，各類倡議相互之間，不是排斥、取代的關係，而是相容並蓄，形成合力。

無論是美方之前提出的「建設更美好世界」倡議，還是歐盟「全球門戶戰略」，還是這次七國集團新提出來的倡議，中方都認為，不應該以建設基礎設施為由，搞地緣政治私利，而是要實實在在地造福於民。

王魯彤表示，對於美國一段時間以來拉盟友採取一系列措施經濟上遏中，美國表面上一直在講不尋求遏制中國的發展，但實際上一直在動用各種資源對中國圍堵打壓，而且鼓動盟友搞一些排他性、封閉性小圈子，利用自身經濟金融霸權來恐嚇、脅迫其他國家和中國搞經濟脫鉤。

不久前甚至有人提出，要建立針對中國的「經濟版北約」，就是把軍事集團那一套複製到世界經濟中，這是赤裸裸的經濟脅迫，將嚴重損害世界經濟體系和國際貿易規則，非常危險。

在這次七國峰會期間，美國仍然大肆渲染所謂「民主對抗威權」敘事，對中方內外政策指手畫腳，無端指責。國際社會現在看得很清楚，就是七國集團已無力、也無意應對當前世界性挑戰和難題，已淪為美國維護霸權、推動地緣戰略的政治工具。