新竹市玻璃設計藝術節9月9日將於新竹公園正式開展，新竹市副市長沈慧虹7月2日到場搶先開箱玻璃祈願裝置，透過5G應用與桃園大溪大禧的新勝景掌中劇團進行「雙城連線」，讓玻璃工藝美感，結合布袋偶戲文化，揭開新竹、桃園雙城慶典序幕。

新竹擁有豐富的天然氣及矽砂，為晶圓片及玻璃製作之重要原料，沈慧虹指出，玻璃工藝前輩們努力為新竹玻璃製造奠定根基，市府透過玻璃設計藝術節將工藝美學保存傳承。

兩年一度的「新竹市玻璃設計藝術節」今年邁入第13屆，策展人吳孝儒表示，本次新竹玻璃設計藝術節的展名為「透明大百科 Glasspedia」，將焦點放回玻璃最小的分子構成「SiO2 二氧化矽」，將從科學小單位到生活大世界，帶觀眾看見日常中各種玻璃的面貌。

藝術家曾令理則說，戶外玻璃互動裝置「透明苑」主體由300多顆手工吹製的工藝雙層水滴玻璃組成，以儀式性的對稱布局陳列，彷彿形成一種信仰的透明地景。

文化局指出，今年的新竹市玻璃設計藝術節9月9日於新竹公園正式開展，展期至9月25日止，涵蓋主展館「透明新竹」、「透明博物館」，以及週末舉辦的「透明市集」3大主題，5G科技的體驗將也將延續至9月正式開展，以數位互動方式，將祈願意涵與吹製玻璃連結。