據法國巴黎保險集團「2021全球保障型保險消費者調查報告」指出，台灣消費者願意申辦貸款之首要原因是「購屋需求」，而罹患重疾、殘疾、意外事故是台灣消費者擔心無法償還貸款的主因。法國巴黎人壽身為房貸壽險領導品牌，致力為社會帶來正面影響，瞭解國人的擔憂與迫切的保障需求，與華南銀行於(1)日共同推出目前市面上唯一同時結合「重大傷病」保障之房貸壽險商品─「法商法國巴黎人壽享福貸定期壽險」，以期幫助國人在實現人生目標的同時，也能為無法預見的未來提早做準備，給予自己和家人最完整的保障。

在有土斯有財的傳統觀念之下，台灣房屋的自有率高達8成。然而，近10年來隨著房價高漲，台灣民眾的購屋計畫也不斷延後，據房仲統計聯徵資料顯示，2021年全台首購房貸族有近5成的人年齡達40歲以上，而台北市則更超過6成。法國巴黎人壽表示，40~50歲正值中壯年階段，不論是已成家的三明治族或單身貴族，都是一家的經濟支柱，因此保險保障的規畫就愈顯重要，也更要精打細算。

據衛福部資料顯示，截至今年4月止，台灣重大傷病證明有效領證已超過100.2萬人相當於每100人就有4人罹患重大傷病。有鑑於國人罹患重大傷病之人數逐年攀升，且有年輕化的趨勢，法國巴黎人壽與華南銀行共同合作，獨家推出結合「重大傷病險」之房貸壽險─「法商法國巴黎人壽享福貸定期壽險」，涵蓋身故、完全失能、特定意外傷害身故、傷害失能安養、重大傷病及重大燒燙傷，六大保障一次到位。

隨著醫療科技的進步，許多健保不給付的新型醫療方式或用藥使得醫療費用逐年增長。法國巴黎人壽表示，重大傷病如腫瘤、慢性腎衰竭之療程期間長，若不幸罹患相關疾病，龐大的治療及照顧費用恐讓家庭生計陷入困境。因此建議民眾在經濟許可的狀況下，將重大傷病險納入保險規畫中，讓保障更全面。重大傷病保險金採一次給付、整筆理賠的方式，凡經醫生診斷初次罹患非屬除外項目之22項重大傷病且取得重大傷病證明或區域醫院層級以上醫療院所開立符合重大傷病範圍之診斷書的保戶，不用收集醫療單據即可領取整筆一次性給付的重大傷病保險金，讓保戶可以彈性運用，放心接受治療、安心休養。

華南銀行與法國巴黎人壽共同合作房貸壽險業務至今已超過13年，共同協助了近470個家庭轉移不可預測的意外和疾病風險，總累積理賠金額逾新台幣6億元，幫助客戶「留屋、留愛、不留債」，免於事故突變造成經濟危機；凡於華南銀行簽訂房屋貸款之客戶，即可選擇是否一併申辦投保法商法國巴黎人壽享福貸定期壽險，不僅投保手續簡便，保障多元，同時也開放特定年齡在一定保額額度內免體檢。客戶可依自身需求選擇平準型或遞減型商品，躉繳與分期繳等繳費方式，此外，除保險契約約定之權利義務外，也另外提供保戶能以特約優惠價格享有美兆健康管理診所之健檢服務，期望客戶能養成定期自我健康檢查與疾病預防之習慣。

舉例來說，以40歲男性投保20年期、保額新台幣1,000萬之 「法商法國巴黎人壽享福貸定期壽險」 遞減A型來說明，年繳保費為新台幣58,800元，相當於一個月只要新台幣4,900元，即可在房貸期間擁有新台幣1,000萬元的身故或完全失能保障；初次罹患非屬除外項目之22項重大傷病(包含300多項疾病)即可領取新台幣100萬元整筆一次給付之理賠金；若遇特定交通意外傷害另擁有高倍數保障，最高可達新台幣3,000萬元之身故或完全失能保險金。