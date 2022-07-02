第33屆金曲獎請來陶晶瑩和小S頒獎，主持途中國民姊夫具俊曄突然現身，驚喜合體引起無數觀眾興奮，陶晶瑩頒完年度歌曲獎後就到高鐵站，等車的過程中開起直播，分享金曲獎的內幕，表示是前一天才知到具俊曄要來。

陶晶瑩表示因為還有很多工作，所以完成金曲獎的工作就立刻趕回台北，有粉絲問陶晶瑩看到具俊曄是什麼感覺，陶晶瑩回答：「姊夫（具俊曄）是很後來，臨時有這個驚喜，金曲獎製作單位說要瞞著我，我想我會在台上失控」，陶晶瑩說小S非常有義氣，當時和製作單位說不能瞞著搭檔，主動告訴陶晶瑩會有驚喜橋段，兩人討論要如何進行這一段。

陶晶瑩說他們在後臺有很多交流，到時後會在她個人的Youtube頻道「wow桃姐」上傳，她表示具俊曄很會聊天，下台的時主動牽著她們，讓陶晶瑩大讚很貼心，她同時曝光小S台上台下兩面情，在前期小S比陶晶瑩還焦慮，狂問「陶姐，我們到底講什麼？陶姐我們這樣就夠了嗎？這樣會不會不好笑？」為了金曲獎還拉著具俊曄在家裡練舞，對主持工作極度看重，陶晶瑩透露「很臨時，因為前一天才知姊夫要來」

陶晶瑩評價「兩個人穿著短褲在家裡練習，非常可愛」不過陶晶瑩透露小S喝了酒就會很焦慮來問什麼時候要對稿，被抓包喝酒小S反回：「怎麼樣我不能喝酒嗎？我是在放鬆」，讓陶晶瑩哭笑不得，也大讚小S是事前緊張，但到了台上就揮灑自如。