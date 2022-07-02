統一獅洋投布雷克休息10天後再度登板，在他28歲生日的這一天繳出6局失1分好投，比賽進行到8局上先因照明設備暫停，最後因雨勢過大裁定，獅隊以2比1擊敗味全龍，布雷克也用本季第3勝慶生。

布雷克休息10天再度先發，但控球不是太理想，6局投球中僅有2次三振，卻有3次四壞球保送、1觸身球保送，被敲5支安打，靠著隊友守備幫忙僅失1分，連續5場先發都繳出優質先發，最終拿下本季第3勝。

但比賽進行到8局上2出局一、三壘有人時，輪到劉基鴻打擊、球數2好球，在晚間7點46分時因台南球場現場照明設備故障暫停，經過十幾分鐘的暫停後決定繼續比賽，但才剛掀開帆布、獅隊球員回到場上準備守備後，現場雨勢又加大，比賽又暫停下來。

經過超過1小時的等待，在主審、聯盟工作人員查看場地後，雙方總教練也出來握手，最後比賽裁定獅隊獲勝。而在這段等待的時間龍獅兩隊球員也在休息室帶來精彩的模仿秀，李承齡模仿張泰山打擊，陳傑憲則是學葉君璋丟碼錶，拿莫伊漾則是重現林岳平「割喉」的動作，讓大家在雨中等待也不無聊。