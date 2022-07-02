「珂拉琪」2日以專輯《MEmento．MORI》奪下一生僅一次的金曲新人獎，在7組入圍人馬中脫穎而出。珂拉琪由主唱夏子、吉他手王家權組成，2人不僅是音樂夥伴也是情人，昨拿下大獎後，他們也牽手上台領獎，並謝謝一路以來支持的家人、工作夥伴及粉絲。

他們還異口同聲表示，聽到得獎當下開心，也很平靜，一直以平常心、冷靜的心態看待獎項，也不會特別安排慶功宴，王家權坦言，拿獎與否都是會一樣的過平凡生活，並提到，當他們釋出第一首歌後，遇到很多很棒的人。

他說：「謝謝你們珍惜台灣的獨立創作者，為所有才華的人喝采，希望創作成為自我認同的啟蒙，自由、多元那就是你原本最美麗的樣子。」主唱夏子則表示，「把我們的音樂，獻給所有為性別、種族、語言而努力的人們。」

珂拉琪從2019年開始在網路上推出歌曲，創作歌曲中一大特色是使用大量的台語、日語、阿美族語及英語來作詞，極具獨特風格，充滿豐沛情緒、渲染力，迅速在網路上累積大批粉絲。