第33屆金曲獎今(2日)晚在高雄巨蛋登場，沒有作曲、編曲人就沒有好音樂，相關獎項相對低調但絕對重要；結果「最佳編曲人獎」由黃少雍以合輯《N1： 那屋瓦一號作品》奪下；「最佳作曲人獎」則由HUSH以《衣櫃歌手》獲獎。而頒獎現場突然出現趣味畫面，黃少雍拿出笛子在台上Solo演奏起來，而台下的好友盧廣仲接著也掏出直笛放在嘴邊，台上台下呼應的畫面引發全場爆笑。

黃少雍榮獲「最佳編曲人獎」，當他講完得獎感言後，突然向同樣有入圍金曲獎項的歌手盧廣仲喊話：「希望你有好的成績」，接著他似乎覺得頒「曲獎」卻沒有音樂意猶未盡，從衣服裡拿出一支笛子笑說：「我決定在這裡Solo（獨奏）一下」，便掏出笛子在台上吹奏；而更有趣的是，不知兩人是早有預謀或不約而同，盧廣仲竟然接著也從懷裡掏出直笛，台上台下同時吹笛互相呼應，一番搞笑畫面笑翻全場。

黃少雍領獎時拿出藍色短笛Solo吹奏，率性趣味舉動引發全場嘉賓莞爾。（圖／台視提供）

盧廣仲(圖)在台下也掏出直笛放在嘴邊，與台上黃少雍呼應的畫面引發全場爆笑。（圖／取自LINE TV）

據悉，黃少雍的父親是前教育部長、現任考試院長黃榮村，父子兩人最近一次受訪是在2019年12月發布的影片中，談論親子互動的主題。影片中黃榮村透露，乍聽兒子要從生科轉行走音樂路，他沒有反對，只告訴他：「自己要有清楚的目標」，默默支持他的決定。

HUSH的《衣櫃歌手》鼓勵大家勇敢展現自己，面對恐懼、困難仍勇敢跨越，邁向夢想。（圖／取自LINE TV）

而最佳作曲人獎得主HUSH的《衣櫃歌手》靈感，來自在疫情嚴峻宅在家的時候，有一次和朋友使用一款手機線上KTV的APP，一同在線上高歌，因為有人怕吵到鄰居或同住家人，因此躲在被窩或衣櫃裡大聲歡唱。雖然歌名看似帶有性別議題，但HUSH其實是想透過「衣櫃」來傳達關於自我壓抑的束縛，鼓勵大家勇敢展現自己，「別只敢在衣櫃裡練歌」，走出衣櫃，代表每個人面對恐懼、困難仍勇敢跨越，邁向夢想。