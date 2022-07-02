科技日新月異，但不少長輩追不上，仍停留在數十年前的使用習慣。近日師大知名教授林芳玫到音響店購物，不料過程中與店員產生不愉快，回家後在臉書貼上千字文控訴對方態度差、太冷漠，文章引發極大回響，但許多人認為是林芳玫自己科技知識不足，更意外引爆世代大戰。

林芳玫日前在上月底PO文，表示自己使用20年的BOSE CD播放器壞掉，因此前往音響店打算買新的，但才開口詢問，立刻被店員打槍「沒賣CD Player，現在只有藍芽音響」，當場被賞了個句號，對方也無意向她介紹產品，大嘆店員「中性、禮貌、冷淡」。即便後來挑了台5000多元、長得像鉛筆盒的藍芽喇叭試聽，過程中仍是店員毫無反應，她忍不住詢問「你有聽過這些音樂嗎」，店員只淡淡回「沒聽過」，但既然聽得還算滿意，她還是出錢買單。

但過了幾天音樂檔無法啟動，於是林芳玫帶著手機和藍芽音響到另一家店詢問，店員幫她簡單測試後，僅回「都沒問題」，讓她傻眼，直說自己又被句點，對方又是「中性、禮貌、冷漠」的口氣，不解丈夫花了30分鐘開車載她來，結果店員只用5秒就要打發她，於是不死心繼續問問題，但店員冷淡回「音樂APP太多，我們無法知道每個APP」。

林芳玫傻眼說，藍芽音響不就是標榜無線上網聽音樂，怎麼會不關音樂APP的事，最終自己不斷詢問下，終於找到答案，原來是沒有花錢訂閱YouTube，所以免費期限到期，但也不解，質疑店員一開始就可以跟她說這個可能性，卻還是自己死纏爛打提問才知道，對方一聽則回「我們的產品，主要消費者是40歲以下的年輕人」，氣得她大罵「這什麼鬼話，我買了你家產品，就是你們BOSE顧客，怎麼可以這樣對顧客，只想句點我，根本沒打算幫我解決問題」。

店員事後雖然提供另一個免費聽音樂管道「Spotify」，但林芳玫因為聽不懂，於是要店員寫在紙條上給她，對方卻稱「你不能要求我做這些事」，她則反駁「我是請教不是要求」，最終店員妥協，拿起手機打開文件夾給她看，林芳玫一看嘆氣「就這幾個字，寫紙條那麼難」，繼續追問「這跟YouTube有何不同」，店員才終於第一次回話超過10個字。

文章曝光後引發熱烈討論，但由於字行間可明顯看出林芳玫對於藍芽不甚了解，與現今科技脫節太多，不少網友開炮反酸「這麼基本的都不懂，難怪店員不爽」、「有大把時間打千字文，卻不願意花個幾分鐘去Google」、「店員對你還能有耐心已經該偷笑了」、「讓人不爽的不是你的問題，而是你充滿優越感，以上對下的態度」、「難怪人家都說老師都是奧客」、「自己也都知道是在拗了，還一副施捨、教育對方的態度」、「根本巨嬰」、「一堆長輩都仗著自己年紀大，認為年輕人幫他弄到好是應該的，自己卻不會想學習」、「一直強調中性、禮貌、冷漠在幹嘛，文章就看得讓人夠煩躁，想必口氣也讓店員很不舒服」。

也有人認為：「兩邊都有問題，教授自以為，店員態度差也是事實」、「BOSE店員我倒是不太意外」。臉書《通告人生》也對此評論，表示無意指責誰對誰錯，但只能說人跟人相處實在不容易，但有時人們時常自以為批評別人不友善，卻忽略自己無意間做了讓人不月的舉動，尤其是一些「是個咖」的大人們，很容易就把那套上對下、專業菁英的驕傲代入，實在大可不必。