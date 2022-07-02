縣市長選舉將在年底登場，民進黨徵召立委黃秀芳、也將徵召總統府副秘書長李俊俋，分別挑戰國民黨籍的現任彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠。入口網站《Yahoo奇摩》6月29日起，針對「你看好誰能當選彰化縣長、嘉義市長？」發起網路投票，截至2日傍晚6點，已有1萬多人投票，王惠美以55.1%暫時領先黃秀芳的11.2%；黃敏惠則以59.8%領先李俊俋的12.5%。
《Yahoo奇摩》6月29日發起網路投票民調，以「你看好誰能當選彰化縣長？」詢問網友的看法，截至2日傍晚6點，已有1.51萬人參與投票。王惠美以55.1%領先黃秀芳的11.2%，也有33.7%的民眾表示不知道／沒意見。
另外，該民調也針對「你看好誰能當選嘉義市長？」進行調查，黃敏惠以59.8%領先李俊俋的12.5%，但也有27.7%的民眾表示不知道／沒意見。
文章來源：《Yahoo奇摩》民調
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