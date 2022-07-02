國民黨嘉義縣長人選難產，縣黨部主委翁重鈞與黨秘書長黃健庭研商，卻仍舊沒有具體進度。翁今受訪表示，現在就是由黨中央與地方分頭繼續覓才，昨天也還沒講最後提名時程；但坦言現在要找人是有點困難，要辛苦一點，不好找。

至於嘉義縣長提名是否可能「從缺」，翁重鈞說，從政黨政治角度來看，除非友黨或黨友要選，那就比較不一樣，否則國民黨很難不提名縣長參選人；但是否支持友黨或黨友人選，也還要看後續變化。

國民黨原鎖定勸進嘉義縣婦女會理事長吳亮儀、前民進黨立委林國慶、前嘉義縣副縣長吳芳銘等人，黨主席朱立倫也多次在內部會議勸進黨副秘書長王育敏。翁重鈞說，這些人都已徵詢過，但他們都沒有意願，明確表達無意參選。

無黨籍大林鎮長簡志偉宣布參選縣長，表態盼在野合作。翁重鈞說，簡非國民黨籍，對於簡參選與否決定，國民黨都只能尊重；至於要不要在野合作，畢竟國民黨也還沒有決定人選，但簡與國民黨都確定方向，再來討論要不要合作。

目前國民黨內僅南華大學教授歐崇敬公開表態，願接受黨徵召參選嘉義縣長。