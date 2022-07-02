今年4月爆紅的地瓜球老闆娘，又被網友拍下認真工作爆乳身影，也再次引發網友討論。（翻攝自臉書爆廢公社）

台中一家手工地瓜球老闆娘，又被網友拍下認真工作身影，PO在臉書社團，也再次被網友討論，由於爆乳老闆娘身材實在太吸睛，網友也紛紛留言「忽然想吃地瓜球，不知道為什麼」、「看這堅挺程度，因該是紮實的地瓜球」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，並分享1段14秒影片，影片中老闆娘穿著細肩帶小可愛，右手拿著湯匙舀起地瓜球放進包裝袋裡，熟練的技巧、認真工作的樣子也被拍下，最後，老闆娘拿著裝好的地瓜球給客人，正面的一幕，老闆娘露出包不住的渾圓酥胸，以及大又明亮的媚眼；原PO也在貼文寫下「大甲地瓜球是偏軟還是紮實的」。

今年4月爆紅的地瓜球老闆娘，又被網友拍下認真工作爆乳身影，也再次引發網友討論。（翻攝自大甲手工地瓜球臉書）

然而，這名老闆娘經營的地瓜球，在今年4月就已經引起網友們的關注，老闆娘也有自己的臉書粉絲團，也經常分享工作時候的辣照與美照。

老闆娘又被拍到的工作身影，再次引發網友紛紛留言表示，「上次跟你說的那間」、「直接整盤地瓜球搬走」、「要不要去大甲」、「看這堅挺程度，因該是紮實的地瓜球」、「這地瓜球看起來軟掉了，還是看上面就好」、「忽然想吃地瓜球，不知道為什麼」、「又大又脆又Q超級好吃」。