美國已在北約（NATO）峰會中宣布，於西班牙羅塔海軍基地（Naval Station Rota）前進部署的神盾艦數量，將自4艘增為6艘，以強化對歐洲的安全承諾。不過專家1日警告，美國海軍在印太面臨的安全挑戰更加艱難，不應調走本來能夠派往太平洋的神盾艦。

美國先前宣布，計畫於羅塔海軍基地增加2艘神盾驅逐艦，讓於當地前進部署的勃克級艦（Arleigh Burke-class）數量提升至6艘。「美國海軍學會新聞網」（USNI News）指出，目前「勃克號」（DDG 51）、「羅斯號」（DDG 71）、「波特號」（DDG 78）和「羅斯福號」（DDG 80）等4艘神盾驅逐艦部署於羅塔，「伊格納修斯號」（DDG 117）則於6月中旬抵達當地，準備接替「羅斯號」或「波特號」，讓其中1艘於海外部署多年的神盾艦返回本土。

不過退役美國海軍上校、華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）資深研究員沙德勒（Brent Sadler）告訴軍事新聞網站「Breaking Defense」，北韓持續挑釁、俄羅斯太平洋艦隊動作頻頻，最重要的是，中國大陸龐大的海軍力量正不斷「秀肌肉」，讓美軍於亞洲區域的海軍資產需求更高；而前述2艘神盾艦本來可以被部署至亞洲，準備因應或許即將爆發的下一場危機。

共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）也在推特上發文，批評拜登政府向歐洲而非亞洲增兵的決定，強調俄羅斯現在「根本沒有能力再侵略其他國家」，但中國大陸和北韓的軍事威脅卻與日俱增。