第33屆金曲獎今(2日)晚在高雄巨蛋盛大登場，典禮晚間7點開始，現場星光熠熠，主持人由「國民姑丈」羅時豐主持，而其中一座特別貢獻獎頒給今年3月過世的「丘丘合唱團」團長兼吉他手邱晨（邱憲榮），由金智娟擔任獻獎人、遺孀和女兒上台領獎。

金智娟感謝金曲獎讓她能對恩師表達最大的感激，她也表示邱晨老師的溫柔都放在音樂創作中，他對音樂的熱血與熱情，及凡事都全力以赴的精神，都值得後輩學習。而邱晨女兒邱安晨代父領獎，講感言時略為哽咽，「音樂是他一生的信仰」，並感謝大家對父親的肯定，並隔空向天上的爸爸喊話「就在今夜，我想對天上的父親說，爸爸你得獎了」。

已故歌手邱晨奪特別貢獻獎，金智娟(右一)當獻獎人、遺孀和女兒代為領獎。(圖／台視提供)

丘丘合唱團1981年成軍，先後推出《就在今夜》、《陌生的人》、《告別20歲》等3張專輯，由於當時樂壇流行民歌，丘丘合唱團的音樂前衛、獨樹一格，被認為是見證台灣由校園民歌轉向流行音樂的代表性樂團之一，為台灣首支發行專輯的流行樂團，不僅創造出數首經典歌曲，也連帶捧紅主唱金智娟。

團長邱晨也是團體的中心人物，創作多首經典民歌，包含《小茉莉》、《風告訴我》等，至今仍廣為流傳，並以一首《就在今夜》打響知名度，但1983年邱晨因和唱片公司理念不合率先離團，隔年因其他團員相繼入伍，丘丘合唱團只好被迫解散。邱晨今年3月肝硬化病逝，享壽72歲。