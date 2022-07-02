頂級美妝資生堂，今年再度帶來防曬科技的重大突破，全新「新豔陽 · 夏 亮妍防晒妝前乳」＃妝前小白胖 首創「Sun Dual CareTM 雙效光能轉換科技TM」，注入「螺旋藻能 量精華」，除了強力抵禦紫外線， 更添加螺旋藻能量精華，成為保養神隊友。
小紅書上口碑狂燒 ＃防曬小藍胖的最強姐妹作「新豔陽 · 夏 亮妍防晒妝前乳」，不管上山下海，戶外生活不怕曬，也成為夏季矚目新品。
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