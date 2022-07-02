FOCA福爾摩沙馬戲團表演扯鈴與舞蹈。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市政府投入1.6億元整治青草湖，為期1個月的「湖光島藝術節」2日正式開幕，由FOCA福爾摩沙馬戲團也表演扯鈴與舞蹈，新竹市長林智堅、祕書長陳章賢按鈕點燈，啟動島上的Mossmo光獸燈光秀，成為青草湖亮點。

湖光島藝術節由打造「光獸Mossmo」的藝術家陳普拉開序幕，他表示，取名湖光島藝術節，代表以「光」串聯青草「湖」與于飛「島」，也意味連結生態和人的關係。

林智堅也分享自己是在地新竹人，小時候就會來青草湖踏船、買香腸，但後來上游開發，青草湖淤積，因此上任後想改造，向中央爭取1.6億元整治環境，並舉辦湖光島活動，讓大家看到青草湖的優雅以及Mossmo。

現場FOCA福爾摩沙馬戲團表演扯鈴與舞蹈，並由林智堅與陳章賢按鈕，開啟光獸Mossmo的絕美燈光秀，點亮後的光獸，將為青草湖帶來為期1個月的亮點，沿著湖岸各個角度觀賞、白天及夜晚風貌都不同。

城銷處指出，光獸觀賞位置於湖岸休憩平台，平日下午16時至21時及假日下午13時至21時，還會開放適量人數至于飛島上觀看。

另外，即日起至7月31日周末上午11時至晚上9時，明湖路1075巷將視現況交通管制，到訪民眾需多加注意。