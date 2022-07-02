鱷魚吞活人的恐怖事件層出不窮，印尼伯勞灣傳出一名男子離奇失蹤，當地村民聯手在附近海域活捉「殺人兇手」，當他們剖開這隻鱷魚腹部時，發現體內真有一具腐爛人屍，警方證實受害者即是不久前憑空消失的男子。

根據《每日鏡報》(The Mirror)報導，上月29日印尼東部西巴布亞省(West Papua)一隻腹部詭異膨脹的鱷魚現蹤，居民稱親眼目睹將近4公尺(約12尺)的生物浮出水面。早前當地就曾通報一起失蹤案，他是一名建築工人葉尼曼（Yeniman Bernard），28日下班後獨自到附近海灣走走，沒想到一去不復返，同事見狀趕緊報案，離奇失蹤的消息也在村裡傳開。

Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki Teluk Bintuni bölgesindeki kayıp inşaat işçisi Yeniman Bernard, 13 metre uzunluğundaki devasa timsahın midesinden çıktı.https://t.co/1qAlYB8hbn pic.twitter.com/RyRz5EZ50s — TGRT HABER (@tgrthabertv) July 1, 2022

29日晚間，警方聯手大批居民合力制伏這隻疑似「殺人兇手」的生物，將它綑綁後切開異常腫大的胃，發現一具幾乎要被消化完成的屍體躺在裡面，仔細看只剩下頭骨和一些小關節，在場所有人全都看傻眼。

死者同事表示，那天他下班後到附近游泳放鬆心情，他當時坐在船上，突然這隻鱷魚撲向他狠狠咬住手腕，整個人被拖下水。他在水底死命掙扎2分鐘後又浮出水面，試圖大聲求救，但附近根本沒人，之後就消失了。