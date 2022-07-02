作為全球最大的經濟體，美國一旦陷入經濟衰退，其他經濟體將難以獨善其身。高盛認為，新興市場股市將在這場衰退中遭受拖累，但中國股市會走出獨立行情。

在40年來最嚴重的通膨壓力之下，美國聯準會的激進升息令越來越多投資者擔憂美國經濟將在不遠的未來陷入衰退。出於對通膨和衰退的恐懼，MSCI主要新興市場指數2022年以來已累計跌去約19％。

根據高盛的數據，在標普500指數下跌超過10％的情況下，MSCI新興市場指數受到拖累平均會下跌26％，這個跌幅高於該指數目前的跌幅，更不用說標普500已經較今年1月份的峰值跌去了約20％。

根據分析師此前估計，如果美國經濟陷入衰退，新興市場股票可能會再下跌8％至15％。高盛的策略師Caesar Maasry和Jolene Zhong在1日發表的一份報告中表示，MSCI中國指數可能會因近期的宏觀經濟資料改善而受到提振，這對投資者來說是一個極佳的機會。

兩位分析師表示，儘管市場擔心美國可能出現衰退，但我們預計中國股市將繼續受到國內活動的推動，並且至少在短期內不會受新興市場的其他股票影響。

高盛日前認為中國的政策相較於全球存在積極放鬆的趨勢，對中國股票持有建設性觀點。高盛分析師Kinger Lau在報告中指出，隨著疫情的影響逐漸消退，預計中國未來幾季的經濟增長趨勢應該會開始走穩。

6月初，高盛對中國股市維持了超配觀點，認為MSCI中國指數未來12個月有20％上漲空間。

實際上，看多中國股市的機構越來越多。歐洲最大的資產管理公司Amundi於5月底表示，隨著潛在的積極因素的出現，投資者應該做好準備，中國股市將跑贏大盤。

摩根大通前幾日表示，中國為全球股市提供了一個「安全避風港」。5月中旬，摩根大通全線上調中概股評級，並認為數位娛樂、本機服務和電子商務等行業將成為第一批跑贏大盤的類股。