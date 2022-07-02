我國羽球一姊戴資穎在馬來西亞公開賽4強不敵大陸陳雨菲，無緣此賽事的4連霸，在3局大戰中小戴還因擦傷二度暫停治療，浴血奮戰的精神令人動容。而小戴先在IG發文表示自己沒有大礙，要球迷們安心，並於賽後PO了限時動態吐露心聲，同時曝光對手陳雨菲暖心一舉。

戴資穎今天在馬來西亞公開賽4強出局，以21：19、13：21、15：21不敵陳雨菲。第3局領先時因撲球導致手肘摩破皮流血，短暫治療後重回賽場，而比賽後段似乎仍受影響導致失誤過多，最終苦戰落敗。賽後她在社群表示這不是輸球藉口，但透露了勁敵陳雨菲的暖心舉動，對方比賽結束後慰問說：「妳的手還好嗎？」

戴資穎也在文中吐露心聲說：「比賽場上總是殘酷的，受傷也不是選手願意遇到(希望都不要遇到)，比賽有輸有贏，能夠健康的面對比賽和完成比賽，是我對自己的期望。」同時她期許自己，28歲之後會遇上更多挑戰，希望能一一克服，並享受接下來的每一場比賽。