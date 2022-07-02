疫情持續不斷，台灣Omicron還沒停，新一波變種BA.4、BA.5又恐在9月報到，適逢台灣大選，已可預見亂象不斷。近日泰國四面佛又示警，台灣下半年還會發生三件大事，直到明年才會停歇。

占卜師小孟老師在臉書PO文「泰國四面佛示警，下半年台灣會發生三件大事」，他表示，板橋福運泰佛堂在昨天透過塔羅牌感應四面佛，為台灣下半年抽出了三張國運塔羅，分別為魔術師牌象神牌、星星牌、審判牌。

占卜師小孟老師指出，板橋福運泰佛堂在昨天透過塔羅牌感應四面佛，為台灣下半年抽出了三張國運塔羅，分別為魔術師牌象神牌、星星牌、審判牌。(圖／小孟老師臉書)

魔術師牌象神牌代表健康，此次抽出這張牌，代表表面上的疫情好轉讓大家掉以輕心，但秋冬將會有一波新的感染病毒入侵，呼籲大家必須保持緊介，減少出入人多的公共場所，疫情將在2023年夏天逐漸獲得控制，屆時也會有新世代疫苗出現，讓全球鬆口氣。

星星牌中的泰國女神代表金錢與經濟，意味著下半年全球經濟充滿艱困的挑戰，台灣也無法獨善其身，股市動盪非常大，投資人從本月起必須格外謹慎，尤其抱著逢低買進的人切勿躁進，可以等到9月再慢慢布局。

審判牌則是象徵有火劫，代表民眾用火須謹慎，恐有火災或較大規模地震發生，老舊大樓或餐廳恐有火災、爆炸事故發生，不過此牌泰國女神揮舞雙手有抵擋災厄發生的手勢，顯示神明會抵擋災厄讓事件能得到化解或減輕。