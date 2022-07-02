大陸一名婦人疑和豬肉攤商有糾紛，憤而把攤商鍋子摔在地上，然而鍋子內的豬肉塊，不偏不倚又掉回鍋內。（翻攝自臉書爆廢公社）

高手在民間！有男子在臉書分享1段影片，影片中有位婦人，疑似與豬肉攤有糾紛，婦人「氣噗噗」的直接拿起攤商前，放在鍋子裡的豬肉塊，婦人狠狠的將鍋子往地上一砸，此時，豬肉塊往空中拋飛，下一秒，神奇一幕發生，豬肉塊竟然又掉回鍋子內；網友一看也嘖嘖稱奇「練了20年的回鍋肉，終於大展身手」、「在地回鍋肉」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並分享1段8秒影片，影片中大陸有位婦人疑似與菜市場豬肉攤商有糾紛，婦人直接把豬肉攤商前裝著鍋子豬肉塊往地上砸，神奇的一幕發生，鍋子被砸到地上發生「框啷」一聲，被拋飛的豬肉塊，竟然又安然無恙地回到鍋子內，該婦人也「氣噗噗」的離開，一旁民眾也看傻了眼；原PO也在貼文寫下「降肉，降肉，極度憤怒的回鍋肉」。

影片一出，網友紛紛留言表示，「果真高手在民間，肉還能回到鍋裏」、「這位阿姨可能傻眼」、「練了20年的回鍋肉，終於是大展身手」、「害我看了好多次」、「肉不落地，是好榜樣」、「標準的回鍋肉」、「被自己給整懵圈了」、「這是一個可以洩憤，又不用賠錢的方法」、「我還以為是剪接的」、「在地回鍋肉」。