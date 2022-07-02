第33屆金曲獎今（2）日在高雄巨蛋熱鬧登場，在新冠肺炎疫情稍微趨緩，現場星光熠熠，典禮主持人由「國民姑丈」羅時豐擔任，星光大道由「客家妹」陳明珠和Yellow黃宣聯手搭檔，新穎組合讓觀眾耳目一新；新生代樂團百合花樂團奪下最佳台語專輯，主唱透露被朋友說「不認識入圍金曲的人」，他一句話神回被讚翻。

新生代樂團百合花樂團以專輯《不是路》，打敗其他台語專輯入圍者，獲得第33屆金曲獎最佳台語專輯獎，也在得獎感言中，用台語感謝金曲獎評審的肯定，讓多元的音樂給大家看到，「感謝所有支持和懷疑我們的家人，我們會用音樂回報你們」。

此外，百合花樂團主唱奕碩透露，典禮前一晚有朋友跟他說「不認識入圍金曲獎的音樂人」，外界對這些音樂人的想法，讓他一句話神回，「就是因為不認識才要金曲獎介紹」；百合花樂團用自己的實力，做給不看好他們、不認識他們的人看，將傳統音樂和搖滾結合，創造屬於年輕一代的台語歌謠。

第33屆金曲獎沒有因為新冠肺炎疫情影響，起初確定於7月2日舉辦，今（2）日也如期頒獎，更睽違17年移師南台灣，在高雄巨蛋火熱登場；本屆主持人由「國民姑丈」羅時豐首度主持，還請到近期狂曬「國民姊夫」的小S擔任頒獎人，表演名單有一票實力派歌手韋禮安、林宥嘉、盧廣仲、艾怡良和徐佳瑩等，典禮表演陣容和出席嘉賓星光熠熠，各方音樂人齊聚展現台灣多元音樂型態。