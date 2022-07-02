2022年「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI—台北站」2日起連兩天在人流極高的信義區香堤廣場開打，吸引民眾駐足參與開幕與觀賽，男子組南區由「高雄躍陽國際」奪冠，女子組已拚出四強，將連同男子組北區的冠軍於3日下午3點起揭曉。

今年度「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」台灣系列賽加盟隊數衝到21隊再創新高！男子組隊伍分為南、北兩區，加上女子組共272場賽事，上月起已在台中站起跑，今日移師台北並盛大開幕。台北市政府體育局局長李再立現身為賽事揭開序幕：「感謝主辦單位用心舉辦國內FIBA認證積分等級最高的賽事，讓選手擁積分往更高舞台邁進，也感謝市民朋友的支持。」

中華民國籃球協會副秘書長陳慕聰、本賽事最大贊助企業「富邦人壽」公關廣宣部部長陳姿瑛、Footer總經理黃立忠、TTNetwork區塊鏈科技執行長黃楷茗與董事林家豪等都親自到場力挺，一連24場精采對決也在嘻哈女神7LING aka NIKECHEN的重磅演出後火熱上演。

「高雄躍陽國際」以1勝1敗晉級，四強賽力克台南DEUX怪獸拿到冠軍賽門票。面對手感不佳、體力下滑的「彰化青年隊」，「微笑中鋒」朱以群外線發威，以21比16率隊奪下台北站南區冠軍，個人也獲選為單站MVP，賽後頒獎小秀一段近期火紅的王心凌《愛你》逗樂大家。

而本季首次參戰的「彰化青年隊」，李沛澄、林哲霆、蔣浩偉與張銘峰都是聯盟新面孔，雖然3x3資歷相較年輕，但相當犀利，上月在台中站就殺進決賽，惜敗上屆冠軍班底組成的「高雄台塑」；這次台北站四強賽，「高雄台塑」手感冰冷、命中率下滑，「彰化青年隊」把握機會反咬，蔣浩偉個人5計外線飆10分，成功以19比14甜蜜復仇，進步幅度令人驚艷。

女子組本屆8隊聚集不少WSBL球星，更有國家隊代表。黃鈴娟上屆帶領「台中國泰」稱后，本屆轉戰「台北國泰」改搭王維琳、歐婕與戴宜庭，攜手以陳薇安、徐玉蓮、韓雅恩與黃柔甄華麗陣容成軍的「新北國泰」，佔據台北站四強位置。

2017台北世大運戰功彪炳的陳晏宇近年在WCBA發展，久違在臺灣亮相，就加入首次參與3x3.EXE戰局的前東家電信女籃，與黃湘婷、劉惠茹、王游乙文合組「台北中華電信」，快速剽悍的球風依舊，全勝挺進四強。

男子組北區賽事、女子四強與冠軍賽將於明日登場。女子四強上演「雙內戰」，「台北國泰」對壘「新北國泰」，「台北中華電信」一決「新北中華電信」，是國內女籃賽事鮮少見的組合，網路轉播可鎖定Absolute 3x3的YouTube頻道（https://www.youtube.com/ABSOLUTE3X3）觀賞。