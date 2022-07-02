透天厝優點相當多，尤其家中任何角落都可以善加利用，也不用擔心影響到別人，就有男網友分享家中樓梯景象，只見第一段階梯到第7段階梯的角落都擺滿了物品，立刻引發網友共鳴，「有點嚇到，以為看到自己家的樓梯」、「透天厝好處，不會被檢舉佔用樓梯」。
一名家住透天厝的男網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，只見樓梯左側的角落擺滿了各式物品，從第一段階梯到第7段階梯依序有牙膏紙盒、塑膠袋、刮鬍刀，以及化妝水等清潔用品，就連扶手也善加利用，掛了2條腰帶，讓他忍不住笑稱，「會不會有一天就放到三樓了」。
照片曝光後，立刻引發網友共鳴，「好煩，太眼熟了吧」、「有點嚇到，以為看到自己家的樓梯」、「我家也是這樣，第一個扶手還要掛包包跟外套」、「要善用每個角落」、「最後就變成屈臣氏的樓梯」、「透天厝好處，不會被檢舉佔用樓梯」。
不過也有網友崩潰直呼，「這個我不行」、「我不行，我有潔癖，樓梯只能是樓梯，不能放任何東西」、「我很怕這種的，而且感覺逃生的時候危險」。
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