第33屆金曲獎今(2日)晚在高雄巨蛋盛大登場，典禮晚間7點開始，現場星光熠熠，主持人由「國民姑丈」羅時豐主持，而第2座特別貢獻獎頒給「巨星推手」陳復明，而曾經演唱他創作歌曲《台北的天空》的王芷蕾，也特地回台擔任獻獎人。

64歲王芷蕾淡出演藝圈34年，定居美國的她闊別台灣多年，難得現身依舊保養得宜，維持纖細身材，被主持人羅時豐形容「千年老妖精」等級，並大讚不輸給陳美鳳，而她這次把特別貢獻獎頒給陳復明，她也欽佩陳復明老師對音樂的執著、熱愛以及製作音樂專注細膩的精神。

陳復明獲得特別貢獻獎。(圖／台視提供)

陳復明上台領獎時，也感謝王芷蕾從一萬兩千里的航程，到這麼多天的隔離，「這次來給我很大的鼓勵」，對於能領獎他感到相當榮幸，謙稱是因為緣分，「我在最好的年代，加入最好的團隊。」

陳復明1982年組成「印象合唱團」，是臺灣創作樂團的先驅，1985年成立可登唱片，出版鄭怡、伍思凱、黃大煒、黃小琥、鄭智化等歌手作品；之後加入豐華唱片，統籌策劃張惠妹、張雨生、歐陽菲菲、蘇芮、張清芳等歌手代表作，打造華語音樂黃金盛世。而他也是低調的樂行者，提攜後進不遺餘力。