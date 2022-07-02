今年電費調漲，如何省電備受關注，對於在外租屋的小資族，更是尤其重要。日前有網友表示，租屋處的電費光是一個月就要價3千多塊，該網友發揮「柯南精神」，實際測試後終於找到讓電費爆錶的真兇，原來背後的原因一點也不單純，無奈的他只好上網求助。

網友在「匿名公社」中發文表示，過去租屋時的電費最多2個月3千多塊，而最近剛搬到一間頂樓加蓋，因電錶裝在門口，所以經過時都會順便注意一下，但不過才住了一個月，就收到通知電費要價3千多元，而房東一度電也只收4.8塊，讓他百思不得其解，急著想找出家裡的「吃電怪物」。

為了釐清原因，原PO靈機一動決定將屋內的「電源總開關」關閉，赫然發現電錶上的數字仍然不停地往上增加，追問房東後，對方才坦言有接部分的電到自己的住處，直言：「不接受的話可以搬走，但不退租金」。

房東的誇張行徑讓人看傻了眼，許多網友紛紛留言「蒐集證據，舉證提告」、「檢舉逃稅跟違建，順便告他侵佔」、「太扯了，賺人家房租還要賺電費」、「他要這樣玩，你們就照法律程序來走」，還有網友說「既然他吃相難看，你也不必對他客氣！」