韓片《魔女首部曲：誕生》續作《魔女二部曲：另一個她》，截至2日，在韓國累積觀影人次超過247萬名，累積票房突破255億韓元（約5.8億台幣）故事敘述一名少女（申始雅 飾）獨自逃出被毀滅的祕密研究所，此時各懷鬼胎的勢力開始不擇手段追查少女的行蹤，以更勝前作的超華麗動作場面、更宏偉的「魔女宇宙」，以及耐人尋味的片尾彩蛋，令許多觀眾驚喜萬分。

徐恩秀之前在《浪漫醫生金師傅》、《我的黃金光輝人生》等作中，以善良純粹的「乖乖牌」演技令觀眾印象深刻，但這次她飾演追捕少女的要員，不僅狂飆髒話，還展現精彩動作演技，突破形象的演出也令晉久讚嘆不已，對此，徐恩秀表示：「我把自己關在房間裡，以家人聽不到的音量偷偷練習罵髒話，其實沒那麼難！」徐恩秀還透露，拍攝時最感謝的人是前輩李鍾碩，「他在拍攝現場真的給我很多加油打氣，常問我拍得還好嗎，是否有很辛苦的地方，而且還幫助我投入角色中。其實在拍攝過程中，我內心曾感到很累，但李鍾碩總會稱讚我：『真的表現得很棒，完全就是那個角色！』讓我獲得很多力量。」

「怪物新人」申始雅以1480比1競爭率脫穎而出擔綱該片女主角，上映後不少觀眾都表示不輸「魔女前輩」金多美，而申始雅也表示十分感謝金多美的照顧，她說：「其實多美姐存在的本身，就讓我感到十分安心。」對於和金多美合作的感想，申始雅表示：「一起拍攝時，覺得光是能和她對戲內心就變得很踏實。因為一切都是第一次經歷的過程，對於我所好奇的部分，多美姐都會給我很多建議。」對於不斷被比較是否會有壓力的提問，申始雅笑說光是能和前輩金多美比較，她就覺得很感激了。

申始雅還說：「即使我什麼話都沒說，多美姐好像能完全理解我的心情，她看著我時讓我有這種感覺，她是最懂我的前輩。我第一次拍攝後，不斷問那樣做是否正確，對自己抱持懷疑，因此產生了煩惱，但多美姐不斷給我建議，還說我做得很好，給我許多鼓勵。在前作表現那麼好的多美前輩竟然那樣稱讚我，讓我獲得安慰。」申始雅也透露這次動作戲上的重點，她表示：「並不只用了蠻力，重點是動作要在簡潔中帶有強烈的氛圍，因此我不斷練習讓簡潔的動作看起來更強勁。」另外，至於和前作的差異，申始雅表示：「本作的世界觀擴充出許多更豐富的人物，而且戶外動作場面變多，我覺得這也是看點之一！」

童星出身的朴恩斌，近年以《青春時代》、《金牌救援》、《你喜歡布拉姆斯嗎》、《戀慕》、《非常律師禹英禑》等作展現豐富多變的演技實力，這次飾演保護神祕少女的「慶熙」一角，朴恩斌表示：「一開始收到邀演時，很期待是否能詮釋強勁的惡角。身為《魔女首部曲：誕生》的粉絲，很期待會出現擁有超能力的新人物，沒想到給我的角色是彷彿存在於現實中的人物，只用嘴巴展現動作演技的角色，我罵髒話的演技可能會帶給大家相當大的衝擊！」

對於接下這角色的契機，朴恩斌透露：「『慶熙』個性很固執，為了生存會不惜口出惡言。我很苦惱在《魔女二部曲：另一個她》中，我能展現出這個角色的什麼部分，但朴勳正導演說在本作的超現實的故事裡，『慶熙』這個角色很重要，是在超人類中的普通人類，需要有穩定的演技。為了讓這個故事更加寫實，就需要現實生活中的角色，我就在朴勳正導演如此細膩地『引誘』下加入了『魔女宇宙』了！」該片全台熱映中。