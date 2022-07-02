籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)在自由市場開放後立即喊出「賣我」！驚動整個聯盟，如今他會去哪裡成為最熱議話題之一，而最近甚至有聯盟以外的陣營向他招手，美國當紅影集《黑袍糾察隊》中管理超級英雄的「沃特國際企業」官方推特標記了杜蘭特，並將他P進靈魂角色「七巨頭」的合照圖裡，邀請他加入陣營。

.@KDTrey5, we heard you're looking for a new super team — how about the finest one ever assembled? DM us for more details. Cc: @wojespn pic.twitter.com/OSJMBP7O4q — Vought International (@VoughtIntl) July 1, 2022

黑袍糾察隊將片中掌管超級英雄的沃特公司搬到現實，成立屬於它們的官方推特，去年5月首次發文，內容是第三季新角色漫畫圖，之後也經常曝光不少與影集相關的訊息。而劇中七巨頭為核心角色，但坎坷的他們不斷失去第七人，這時官方突發奇想，找了想「轉隊」的杜蘭特加盟，不知杜蘭特看到有沒有心動？

他們在文中說道：「嗨杜蘭特，聽說你在找一支新的超級團隊，何不來試試我們這支有史以來最棒的超級組合？」搞笑又諷刺的作風和劇中如出一轍。《黑袍糾察隊》為當今最熱門美國影集之一，目前正播出第三季，劇情描述隸屬沃特企業的幾位超人類，被當作行銷營利工具，更藉此反諷時下知名漫畫英雄人物。