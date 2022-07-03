對於年底新北市長選戰，民進黨立委羅致政曾經表示，若黨內沒有其他同志有意願承擔這個責任，他基於一個黨員，會認真思考。而羅致政今（2日）受訪坦言，「個人已無參選意願」，選對會可以不用將他列入考量。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（2）日就指出「新北市的選戰裡面一定要得到蘇貞昌的支持」，他更點出民進黨的陰謀，引發討論。

羅致政日前強調，若黨內沒有其他同志有意願承擔這個責任，他基於一個黨員，當然要認真思考，是否有能力可以扛起這個責任，尤其現在選戰剩不到5個月，「黨若有需要，我們會非常謹慎思考，有無能力和時間打這場選戰」。根據《新頭殼》報導說，由於民進黨遲遲未決定新北市長選戰的人選，導致地方基層傳出「怯戰」的說法，對於民進黨士氣大傷。羅致政也感到心灰意冷，傾向放棄參選。

而吳子嘉昨日在網路節目《董事長開講》中提到，羅致政突然宣布不選新北市，這個是非常奇怪的事情，因為在5月3日的時候，民進黨的秘書長林錫耀親自打電話給羅致政，詢問羅致政意願，而當時羅致政也非常清楚的問他一句話，「有沒有得到各派系支持？」，林錫耀回答「蘇院長沒意見啊」，因此吳子嘉坦言「沒有蘇貞昌支持，羅致政根本不可能有被徵詢的可能性」，他更接著分析，要解讀民進黨問題，一定要從派系頭目利益的出發點來推論，才能推論出來。

吳子嘉強調，新北市的選戰裡面一定要得到蘇貞昌的支持，當時蘇貞昌當時輸給侯友宜30萬票，因此吳子嘉更爆出「蘇貞昌其實最怕的是羅致政輸給侯友宜20萬票」，那蘇貞昌就會沒面子，老臉掛不住，最後蘇貞昌拖到羅致政沒辦法選，就算讓他選也要輸40到萬票，這就是真正的背景，派系利益才會產生這個結果，派系利益是因，但羅致政也不是傻瓜，所以昨天就這樣宣布了，吳子嘉也坦言「民進黨人最會搞陰謀」，新北就是蘇貞昌主導，蘇貞昌主導下就是只有一種結局「選的人要比我更爛」。