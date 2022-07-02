嘉義蘭潭水庫風景優美，是不少人散步賞景的絕佳地點，但詭異的是溺斃憾事頻傳，光今年6月就發生3起事故，即便網紅「GTO小商人」立了爆乳美女勸世看板仍無法阻止。事實上當地一直流傳著，水底住著鯉魚精，只要有一條魚被釣起，就會抓一個人來交替的傳說，甚至爭吵時會脫口詛咒話語「蘭潭沒加蓋啦」。

蘭潭上月30日一連傳出2起溺水事故，一名女子凌晨特地搭計程車到蘭潭後失蹤，事後警方在水中找到女子屍體；事隔不到幾小時，又有一名80多水老翁落水，在三信亭尋獲遺體。光是今年蘭潭就已傳出8起落水意外，光是6月就有5件，救回1人、4人死亡。

網紅小商人在蘭潭立起勸世看板，但落水案件仍是不斷發生。(圖／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司臉書)

蘭潭水庫過往就不斷傳出溺水意外，最高一年曾傳出12起案件，其中2019年曾發生一起至今仍讓人毛骨悚然的小情侶離奇溺斃事故，當時22歲、17歲的男女情侶凌晨坐在堤防聊天，不時卿卿我我，還互相依偎著，雙手合體比出愛心手勢。

過沒多久，男方突然像是發現什麼東西，爬下了堤防，女友見狀也跟著下去，消失在監視器上，就此失蹤，下次被找到時，已雙雙成為冰冷的溺斃屍體；一周後又有一名48歲的楊姓男子，向友人借機車散心，卻在不久後溺斃蘭潭，成為當年該地第10名溺斃者。

蘭潭輕生率居高不下，網紅小商人為此砸錢立起了爆乳美女的看板，上頭寫著「沒什麼人生難關是一炮不能解決的，如果有，就兩炮」，希望讓輕生者打消念頭，但仍是憾事頻傳，看板立起後仍傳出3起事故，也讓當地鯉魚精傳聞再度掀起討論。

根據《周刊王》報導，當地曾有一名不具名員警透露，自己半夜巡邏經過蘭潭時，若看到有人站在水邊不動，也不敢上前盤查，只怕自己看見不該看的東西；另有消防員指出，蘭潭水底水草叢生，下水就很容易被捲住而溺死，否認鯉魚精說法。對於蘭潭案件不斷，警方則表示僅為巧合，駁斥坊間傳聞。

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