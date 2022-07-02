雖然紅毯是女星的主戰場，但在第33屆金曲紅毯上，不少男星的用心程度、話題程度也不輸女星，如本屆入圍國語歌王的盧廣仲，與入圍台語歌王的蕭煌奇竟無預警撞衫同一件西裝外套，引發網路熱議，當日盧廣仲選用Dion Lee的軍綠花編西裝外套、緊身上衣與褲子，上身那套要價2萬8880元的西服，恰與蕭煌奇撞衫，只能說英雄所見略同;不過盧廣仲選用撞色菱形印花貼身內搭，將整套軍綠色的裝扮，顯得更加活潑俏皮，小勝一籌。
同樣選擇以服裝圖樣取勝的還有歌手炎亞綸，此次以頒獎人的身份現身， 他選穿Versace 2022年早秋系列修身西裝，品牌標識性的La Greca圖案搭配俐落修身的剪裁，將其身形顯得更加出挑，而西裝上的圖樣與大理石、地質相似的紋理，也讓網友們笑說「真不愧是地質學家，切題切得真好。」
相較於前兩位，韋禮安在本屆紅毯則以經典、內斂的造型現身，以Dior的海軍藍的俐落西裝搭配 De Beers Infinity 18K白金全鑲鑽戒 、Infinity 18K白金半鑲鑽戒、Horizon 18K白金鑽石戒以及Dewdrop 18K白金鑽石手環，為整體穿搭增加亮點。
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