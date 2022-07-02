小S紅毯豁出去拚了 側面全剪開南半球邊走邊晃超震

陳美鳳壓軸邊走邊脫胸壓紅毯 深V露出胸器辣炸

第33屆金曲獎星光大道於2日，睽違17年再度移師高雄並於高雄巨蛋盛大舉行，今年紅毯長度僅有40米，是金曲史上最短的一次，但這並不影響現場女星比美比艷的心情。

其中讓不少人引頸期盼的小Ｓ，雖在典禮前兩天傳出因上吐下瀉而到醫院掛急診，但幸好病毒並未擊垮他對金曲的熱情，當天她以Valentino 2022秋冬Pink PP系列短裙現身，除了亮粉色的搶眼視覺，腰間的挖洞設計，都讓這套造型讓人顧目不忘，同時也凸顯小S身材優勢，而小Ｓ也透過配戴價值500萬的Boucheron 品牌的珠寶，使整體造型更顯高級亮麗。

Karencici 以搶眼的黃色BLUMARINE 春夏系列開襟長洋裝大秀美腿。（粘耿豪攝）

同樣選擇亮眼色系，抓住現場眾人眼球的還有以《99% Angel》入圍第33屆金曲獎最佳華語女歌手、最佳演唱錄音專輯2項大獎的Karencici，她以BLUMARINE 春夏系列開襟長洋裝現身，開高衩設計露出的美腿，秀出姣好的身材及美腿，並以Christian Louboutin 2022 秋冬新款黃色露跟高跟鞋相互呼應，大膽地選擇亮黃色除能夠在眾女星之間脫穎而出外，服裝的飄逸剪裁也為它呈現仙女般的質感，最後再搭配TIFFANY & Co.的手環、戒指、項鍊現身，為整套造型增加華貴風範。

黃瑋昕（Haezee）金曲紅毯造型突破個人尺度。（羅永銘、粘耿豪攝）

至於紅毯最常見到的「黑色」系禮服，此次眾女星也演繹出與過往截然不同的感覺，如此次入圍最佳新人獎的Haezee黃瑋昕，她以黎巴嫩設計師Eli Mizrah所創立的品牌Monot的作品現身，該件禮服運用螺旋形非線性的線條、大量的露背、不對稱、高開叉、鏤空等設計語言，塑造誇張極具性張力的視覺效果，另外，他腳上的鞋也同樣大有來頭，延續上身的俐落線條，她以美劇《慾望城市》凱莉的愛鞋Manolo Blahnik黑色一字帶跟鞋現身，將她最喜歡的單品穿上身，期盼能夠帶來好運。

魏如萱以Valentino龍形圖騰刺繡洋裝展霸氣。 （粘耿豪攝）

魏如萱則以Valentino低調奢華的紅毯戰服頓時掀起熱議，雖然是以低調的黑色現身，但他身穿的Valentin洋裝上印有龍形圖騰刺繡，使其整體造型增添霸氣的氣質，另外他還以龍形圖騰刺繡洋裝，搭配寶詩龍（Boucheron）系列孔雀羽毛耳環、高級珠寄系列wiadimir貓味戒指，展現金曲天后的威嚴。

陳美鳳紅毯邊走邊脫，脫出話題 。（台視提供）

最後此次以金曲獎頒獎人現身的陳美鳳，有「最美歐巴桑」之稱的她，以黑色禮服於禮車下車時，罩著一襲黑色長大衣，使得金曲網路聊天室刷了一排問號，但沒想到他邊走邊脫，除了脫出火辣左右半球，更脫出話題，陳美鳳透露此次服裝出自林薇高訂禮服品牌LINWEI ，來回溝通一個多月，而為了使整體造型更加完整，也特別選以Boucheron Pompon系列流蘇耳環、項鍊、Joy de Lumiere系列腕錶以及Quatre Radiant戒指，當日造型逾台幣八百多萬。