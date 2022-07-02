木蘭女足聯賽2日進行第10輪賽事，台中藍鯨雖靠前鋒蘇育萱攻入射手榜獨走的第7球，一度以2比0領先，但台北熊讚沒有放棄，由即將登陸發展的林欣卉攻入追平球，以2比2逼和衛冕者藍鯨。新北航源則靠丁旗替補上陣梅開二度，反以2比1氣走高雄陽信，拿下本季第2勝。

林欣卉將加盟對岸中甲聯賽隊伍，今天是她近期最後一次在木蘭聯賽亮相。藍鯨上半場終了前由蘇育萱破門，換邊後3分鐘換李以薰進球。不過熊讚6分鐘後就由劉玟伶破門吹響反攻號角，第70分鐘林欣卉再接應右路吊中，胸停推進殺入禁區起左腳破門，克服兩球劣勢保住1分積分。

都曾被喻為高校怪物的林欣卉（左）、蘇育萱2日對戰都有進球，感情好的兩人也在賽後合影。（中華足協提供）

排名第2的高雄陽信在主場對陣新北航源，上半場陽信主控戰局，第26分鐘湯詠晴左路吊中，替補上陣的惠文高中小將李翊瑄在前鋒李綉琴吸引防守者，以及航源門將李奕潔出擊落空，包抄遠柱射入她的聯賽生涯首顆進球。

李翊瑄替陽信先馳得點，值得一提的是，促成此球的李綉琴與湯詠晴，恰好就是她在惠文的教練，讓這顆進球別具意義。

1球落後的航源在中場休息後換上國腳丁旗，迅速改變場上局勢，第54分鐘航源開出右側角球，陳燕萍在左側禁區拿球回敲，丁旗順勢起右腳勁射，球打中右側門柱落入網內，助航源扳成1平。

比賽進行到第67分鐘，高雄國家體育場開始雷電大作，使得比賽暫停1個小時才恢復進行。不過航源的逆襲沒有被雷雨澆熄，第85分鐘一次大腳長傳剛好送到禁區前緣，陽信後衛段雨柔想把球頂給出擊的門將陳巧倫，卻發生失誤，讓持續壓迫的丁旗兵不血刃拿球打入空門，逆轉報了首循環對戰落敗之仇。

丁旗賽後表示，第2球是看到陳巧倫位置尷尬，已出禁區不能用手處理球，自己「不壓不行」，謙稱進球非常幸運，「也感謝我的隊友很給力，終於贏了！」丁旗說，接著就是隨中華隊集訓出征東亞盃4強決賽，希望踢出好表現。

木蘭聯賽除了多場因新冠疫情延期的補賽仍待完成，第3循環賽事要到9月才會開啟。在各隊出賽場次不一的情況下，花蓮以17分獨居領先，陽信與熊讚同為13分居次，航源9分躍居第4，只踢6場的藍鯨8分暫居第5，新軍桃園戰神7占盡墨敬陪末座。