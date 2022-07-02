近期美國一名影片創作者馬特（Matt Ford）公開坦承自己罹患猴痘，形容過程極其痛苦，這些皰疹會逐漸擴大，甚至無法好好睡一覺，直到服用止痛藥才完全麻痺。他也呼籲大家趕快打疫苗，面對鏡頭前一度爆粗口說道:「它糟透了，你絕不會想要…」

根據CNN報導，美國一名表演工作者馬特（Matt Ford）同時身兼製片人和作家，時常在網路上分享有趣影片，個人平台超過2.3萬人追蹤。本周發布的新影片不是一段瘋狂舞蹈，也不是教大家如何正確剝香蕉皮，而是向粉絲透露自己確診猴痘的痛苦症狀，並且幫助人們更了解猴痘病毒，鼓勵施打疫苗。影片至今累積達25萬次觀看。

For those asking how I got it: It was through skin-to-skin contact.



Here’s the CDC on how it spreads and what the spots look like (I can confirm): pic.twitter.com/NprcOrDc2s — Matt Ford (@JMatthiasFord) June 23, 2022

馬特在6月17日出現症狀，根據CDC作法要求陽性患者進行隔離，直到不具傳染力。但他等了一個禮拜才收到隔離通知。

常見的猴痘症狀像是頭痛、發寒、高燒、淋巴腫大、疲倦以及皮膚病變。馬特提到，皮膚上的膿泡引發劇烈疼痛，要不是有止痛藥，否則根本無法入睡。

他向鏡頭展示臉上、手臂和肚子等25個地方都出現不明紅疹，幾天後發現不同變化，說道「它們很快就會擴大，然後填滿這塊肌膚，尤其有些長在敏感地帶，真的很痛苦…」

「希望這支影片能讓猴痘去汙名化，我常覺得沉默是敵人，很高興能用這種方式告訴大家，願你們都平安。」

截至本周五美國CDC統計數據顯示，全美共累計460例可能的猴痘病例。特別是上週洛杉磯舉行的大型活動中，一些男同志和雙性男相互接觸感染。當局宣布接下來幾周內，預計追加近30萬劑疫苗供民眾施打。