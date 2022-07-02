第33屆金曲獎今（2）日在高雄巨蛋熱鬧登場，在新冠肺炎疫情稍微趨緩，現場星光熠熠，本屆華語女歌手競爭激烈，由蔡健雅、魏如萱、以莉高露、詹雯婷（Faye）、Karencici和袁婭維角逐；在被稱為「死亡之組」的女歌手對決中，從天后蕭亞軒口中宣布本屆華語歌后是蔡健雅，4度封后打破和張惠妹一起維持的紀錄。

本屆「最佳華語女歌手獎」從公布入圍名單被視為「死亡之組」，連頒獎嘉賓直到典禮上才揭曉，由從來沒有入圍過金曲獎的天后蕭亞軒，一襲紅色低胸洋裝驚喜現身頒獎；在宣布得獎者是蔡健雅後，蔡健雅4度封后，讓她成為該獎項最多獲獎人，感謝78歲的媽媽陪她一起來領獎，是她的幸運物。

蔡健雅封后。(圖/ 粘耿豪攝)

蔡健雅透露，剛入行只會唱英文歌，唱中文歌還得翻字典，覺得自己和華語歌壇格格不入，一度萌生放棄的念頭，但感謝金曲獎挽留她，「伸出手說要我繼續唱，唱到現在25年了」；出道多年，蔡健雅第4度封后距離上次已經隔了10年，她也害怕聲音被遺忘或是粉絲聽膩，不過，她知道要繼續對音樂保持熱情，對世界保持好奇，期許自己做的音樂是每一位歌迷的朋友或鏡子。

天后蕭亞軒一襲紅色低胸洋裝驚喜現身頒獎。(圖/ 台視提供)

第33屆金曲獎沒有因為新冠肺炎疫情影響，起初確定於7月2日舉辦，今（2）日也如期頒獎，更睽違17年移師南台灣，在高雄巨蛋火熱登場；本屆主持人由「國民姑丈」羅時豐首度主持，還請到近期狂曬「國民姊夫」的小S擔任頒獎人，表演名單有一票實力派歌手韋禮安、林宥嘉、盧廣仲、艾怡良和徐佳瑩等，典禮表演陣容和出席嘉賓星光熠熠，各方音樂人齊聚展現台灣多元音樂型態。