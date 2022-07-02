警方擴大調閱監視器循線追查，5小時內便逮捕犯嫌。（警方提供）

訊後警依妨害秩序、傷害等罪嫌將7人送辦。（警方提供）

新北市板橋區今（2）日凌晨有民眾報案，稱社區大樓前有多人聚眾鬥毆，且施暴後便逃之夭夭。警方擴大追查，5小時內便查獲犯案的7名男子，這才得知他們原本要到朋友住處堵人施暴，沒想到打到無辜路人，訊後警依妨害秩序、傷害等罪嫌將7人送辦。

據了解，21歲黃嫌的友人積欠他5萬多元債款，但多次催討未果，因此懷恨在心，今日凌晨2時許，黃嫌帶著郭男等6名友人，前往欠債朋友住處暴力討債。

此時47歲黃男出現，一行人認定他就是欠債男子，未等他開口，就拿著甩棍、掄起拳頭把他打倒在地，致其頭部、前臂、手肘及手腕等處擦挫傷，附近民眾見狀趕忙報警。

海山警分局埔墘所獲報後派員趕赴，但黃嫌等人已經逃離現場。警方隨即擴大調閱監視器循線追查，5小時內便逮捕犯嫌。

7人到案後坦承不諱，並表示是因天色昏暗，才將黃男誤認成朋友打傷，警方訊後依妨害秩序及傷害罪嫌將他們移請新北地檢署偵辦，持甩棍部分則違反社會秩序維護法第63條，將函請新北地院簡易庭裁處。