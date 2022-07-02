蕭亞軒驚喜上台頒最佳女歌手 火辣紅衣低胸到肚臍

第33屆金曲獎今(2日)晚在高雄巨蛋盛大登場，典禮晚間7點開始，現場星光熠熠，主持人由「國民姑丈」羅時豐主持，而本屆驚喜彩蛋，就是久違現身的蕭亞軒，她受邀頒發最佳國語女歌手獎，不過外貌似乎又成為網友焦點。

久未現身的蕭亞軒，穿著一身紅色禮服現身，上開深V露出渾圓半球，下開高衩到腿根，性感十足，不過網友卻無法不注意到她的鼻子，「她以前鼻子有這麼勾嗎」、「臉發生什麼事」、「這鼻子是湯婆婆？」不過也有人緩頰，表示她之前臉被狗抓傷。

蕭亞軒深V爆乳回歸。(圖／台視提供)

蕭亞軒頒獎時，在台上道出當年恩師姚謙沒有幫她報名金曲獎，之後共發了16張國語專輯也從未入圍過，首次參加金曲就霸氣宣告回歸音樂圈，由於主辦方事前保密到家，Elva的出現成為盛典上最驚喜的彩蛋。

當初接到主辦方典禮製作顧問陳鎮川先生的邀請時，Elva就納悶問我從來沒有入圍過金曲獎的一個人，怎麼好意思站上這個音樂殿堂，經過多次溝通終於答應，她表示：「我決定要出席金曲盛會很重要的原因，是因為我要以一個沒有入圍過金曲的人，鼓勵所有的音樂人繼續在這行業奮鬥努力，更謝謝大家堅持付出成就很多好歌」。

經紀公司也表示elva正在籌備她的新專輯，所有製作過程她全程參與，因此特別能體會音樂人的辛苦。蕭亞軒去年初被愛犬咬傷後，幾乎鮮少公開露面，經過一年半的休養，再次出現也讓大家看到她休養後的好氣色及半露酥胸好身材，去年曾有媒體認為她的「赤裸真相」專輯是一大遺珠，她說：「珍珠在殼中要被揭開之前，總讓人有所驚喜。所以她自詡是今年金曲獎上的一顆珍珠，並霸氣宣告Elva is back」。