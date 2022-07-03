陶晶瑩、小S擔任頒獎嘉賓，驚喜合體具俊曄。（台視提供）

陶晶瑩以Gucci灰色亞麻西裝套裝現身紅毯，帥氣程度不輸男星。（台視提供）

姐夫來了！具俊曄驚喜現身 小S襲胸大跳酷龍舞回憶殺

第33屆金曲獎頒獎嘉賓組合中，小S和陶晶瑩是不少網友最期待的組合，沒想到在典禮上除了他們有趣的互動外，國民姐夫具俊曄驚喜現身，還用中文說「大家好我是光頭，這是我的小姨子、這是我的偶像，你們是我的朋友，很高興能來金曲獎。」成為本屆話題度最高的場面之一。

具俊曄於金曲獎上選擇以工裝風格現身，以輕鬆的丹寧連身牛仔褲搭配咖啡色靴子，再以白色點點絲巾點綴於脖子上，微微捲起的袖子也露出手臂上的刺青，搭配墨鏡、金手錶等展現男子氣概，與一旁的身著Valentino 2022秋冬Pink PP系列亮粉色洋裝對他「腳來手來」的小S成為強烈的對比。

至於在台上阻止小S「騷擾」具俊曄的陶晶瑩，於金曲獎上的帥氣程度可不輸給現場男星，相較於大多女星以亮麗裙裝現身，陶晶瑩此次以頒獎嘉賓登場，反而選用Gucci帶有些許復古風格的亞麻格紋的西裝褲裝踏上紅毯，低調色系搭配俐落剪裁，以及髮尾上的淺色挑染等，不喧賓奪主但也讓人留下深刻的印象。