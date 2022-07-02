《鄭亦真辣晚報》

台灣芒果被澳門檢驗出新冠病毒陽性，暫停進口1周；外交部長吳釗燮透過推特發文諷刺說，「到底怎麼找到水果的鼻子做PCR？」農委會主委陳吉仲則表示，如果對消費者說「芒果確診了」，不是很奇怪嗎？媒體人黃揚明指出，去年衛福部長陳時中曾公布，我們驗了美國、日本等11個國家的水產品、肉品、難道陳時中也戳過別國食品的鼻孔？

黃揚明2日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，去年2月2日，指揮中心記者會，衛福部長陳時中公布，我們驗了美國、日本等11個國家的水產品、肉品。黃揚明反酸，請問這些豬肉、牛肉、水產的鼻孔在哪裡？陳吉仲、吳釗燮請去問陳時中。

黃揚明接著指出，陳時中當時說，因為國際上有一些國家都有驗出來，所以我們也做了一些抽檢。2020年11月6日到2021年1月31日總共採檢104批貨品，檢驗方式為內包裝、外包裝、消毒前、消毒後，全部陰性。

黃揚明指出，有可能是在芒果裡面的包材，被驗到有病毒，陳吉仲怎會講「芒果怎會確診」這些話，他們要想的是，如果芒果沒有大陸市場，我們可以去哪裡？他們明知道狀況，卻硬要說大陸對我們打壓，這就是抗中保「中」，保陳時中。