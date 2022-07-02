第33屆華語音樂世界的盛事金曲獎今(2日)在高雄巨蛋舉行，最佳華語男歌手獎稍早獎落崔健《飛狗》，他表示如果音樂是段旅程，有很多停車站，任何一站都有可能是個目的地，「我相信很多人可以聽出來《飛狗》這張專輯曾經有過很多目的地」，謝謝環球唱片和所有參與這張唱片的工作人員，也謝謝他的經紀人。

評審團表示，崔健的歌聲兼具節奏和旋律，展現矛盾又和諧的危險張力，唱的鏗鏘有力，寫出大時代的史詩，豎立出音樂的新高度，成為他獲選得獎的原因。而崔健透過代表他的工作人員表示，「我確實得過一些獎，但從來沒有寫過得獎感言，連準備都沒有過，如果大家有機會可以聽到這個稿子，有一點是肯定的，它確實是我寫的」。

崔健說，自己到了這刻才明白，自己專輯中的所有目的地都是一時的，它從來沒有過終點站，金曲獎是一個歷史悠久、裝修講究，有點溫馨的中轉車站，清楚著告訴他下一站的方向，「它似乎在跟我說『一個新的時代正等待著你，你是否已經準備好準備下車，你曾經有過的經歷和質疑，會變成一張新的車票，可以登上一個更有挑戰及質疑世界的音樂列車』」。

今年的金曲獎睽違17年後回到高雄舉行，除此之外，包括典禮主持人羅時豐、揭獎嘉賓、表演節目都亮點重重，主持雙天后小S和陶晶瑩受邀頒發第一個獎項年度歌曲，以〈如果可以〉人氣翻漲的韋禮安和9m88重現今年準歌王、準歌后的金曲，還有跨界組合魏如萱+米莎、旺福+黃妃、Matzka+大淵，都引發熱烈討論。紅毯部分找來全台最美的歐巴桑陳美鳳助陣，對上「IPSS」小S爭奪紅毯第一美，再加上陶晶瑩、艾怡良、朱海君、魏如萱等人現身，成為最受矚目的「嬌」點。